Продолжается аварийно-спасательная операция в Керченском проливе

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утром 16 декабря заслушал доклад вице-премьера Виталия Савельева о ходе спасательных работ и ликвидации последствий кораблекрушения двух танкеров.

В воскресенье, 15 декабря, в 8.57 у танкера «Волгонефть-212» с грузом мазута произошел разлом корпуса у мыса Такиль в южной части Керченского пролива. ЧП случилось в штормовых условиях, при скорости ветра до 24 м/с и волне порядка трех метров. Около 13.00 корма судна ушла под воду. С участием двух вертолетов Черноморского флота и спасательного буксира «Меркурий» спасены 12 человек. Один член экипажа погиб из-за переохлаждения. Его семье будет оказана необходимая помощь.

В 10.20 в том же районе потерпел крушение танкер «Волгонефть-239» с грузом мазута. Волнами корму судна отнесло к Таманскому берегу в район мыса Панагия, она села на грунт в 80 м от береговой черты.

С наступлением утра 16 декабря операция по спасению экипажа севшего на мель «Волгонефть-239» продолжилась. В район крушения прибыло многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Ильин». Все 14 человек экипажа спасены.

В результате крушения танкеров в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Предположительно утечка нефтепродуктов произошла частично. Планируется облет района крушения танкеров на вертолете.

Специалисты Морспасслужбы, МЧС России и других ведомств завершают подготовительные работы по уборке вылившегося мазута. Ведется непрерывный визуальный мониторинг береговой черты от мыса Панагия до Крымского моста на случай выхода нефтепродуктов и оперативной ликвидации разлива.

Для оценки возможных экологических последствий на место ЧП прибыл Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

По поручению Президента Михаилом Мишустиным создана рабочая группа для координации ликвидации последствий ЧП, которую возглавил В.Савельев.