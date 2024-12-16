Предлагают участвовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление

Департамент сельского хозяйства с 16 по 22 декабря проводит конкурс среди предпринимателей Севастополя на лучшее оформление кафе, магазина или иного предприятия сферы услуг.

Главное условие конкурса — ярко украсить свое заведение, создав праздничную атмосферу.

Конкурс проводится по нескольким номинациям:

— лучшее новогоднее оформление прилегающей территории;

— лучшее новогоднее оформление фасада, витрины;

— лучший новогодний проект;

— лучшее новогоднее оформление нестационарного торгового объекта;

— лучшее новогоднее оформление торгового места на розничном рынке, ярмарке.

Для участия нужно с 16 по 22 декабря направить фото с празднично оформленным кафе или магазином на электронную почту департамента depcxpr@sev.gov.ru (с пометкой «НК» и указанием названия предприятия и объекта, адреса, телефона, номинации).