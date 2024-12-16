Предлагают участвовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление
Департамент сельского хозяйства с 16 по 22 декабря проводит конкурс среди предпринимателей Севастополя на лучшее оформление кафе, магазина или иного предприятия сферы услуг.
Главное условие конкурса — ярко украсить свое заведение, создав праздничную атмосферу.
Конкурс проводится по нескольким номинациям:
— лучшее новогоднее оформление прилегающей территории;
— лучшее новогоднее оформление фасада, витрины;
— лучший новогодний проект;
— лучшее новогоднее оформление нестационарного торгового объекта;
— лучшее новогоднее оформление торгового места на розничном рынке, ярмарке.
Для участия нужно с 16 по 22 декабря направить фото с празднично оформленным кафе или магазином на электронную почту департамента depcxpr@sev.gov.ru (с пометкой «НК» и указанием названия предприятия и объекта, адреса, телефона, номинации).