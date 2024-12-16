Подъезд к Крымскому мосту с материка сделают платным

Участок федеральной трассы А-289 длинной почти 120 км от Краснодара в направлении Крымского моста переведут на платный режим на 100 лет.

В распоряжении правительства Российской Федерации, опубликованном на портале правовой информации, говорится: «Установить, что использование участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь км 10+274 – км 128+859 <...> осуществляется на платной основе».

Данное распоряжение будет действовать до 2124 года.

Новая четырехполосная дорога проходит в обход населенных пунктов Краснодарского края. Расчетная пропускная способность — 40 тысяч автомобилей в сутки. В состав объекта входит два моста через реки Кубань и Протока, 10 разноуровневых развязок и 15 путепроводов, более 30 мостов и свыше 160 малых искусственных сооружений. Для комфорта водителей оборудовано 11 площадок для отдыха. Благодаря строительству этой автодороги, время на путь из Краснодара до Крымского моста значительно сократится.

Срок завершения работ — декабрь 2024 года. Начальными и конечными пунктами платного участка станут точки: км 10+274 и км 128+289.

Дорогу строят, чтобы соединить трассу М-4 «Дон» с мостом через Керченский пролив.

Платная дорога

Благодаря платной дороге можно быстрее и с большим комфортом добраться до пункта назначения. Но обязательно должен быть предусмотрен и альтернативный бесплатный путь для проезда транспорта.

На стоимость проезда по платной дороге влияют: тип транспортного средства, время суток, день недели, расстояние и способ оплаты.