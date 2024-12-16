Мусора стало больше

Вероятно с 1 января 2025 года для севастопольцев вырастет плата за вывоз мусора. И произойдет это даже без увеличения тарифа. Просто изменят нормы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО).

Подготовлен проект постановления правительства Севастополя о нормах накопления твердых коммунальных отходов на территории города. Оценку регулирующего воздействия данного нормативного правового акта выдал департамент городского хозяйства. Особо отмечено, что действующие нормативы накопления ТКО потеряли актуальность, ведь они были утверждены восемь лет назад, и без их изменения проблем с мусором в Севастополе не решить.

Изменять в основном будут в сторону увеличения.

Для многоквартирных домов нормы предлагают поднять на 10%, для садовых товариществ — на 14%. Следовательно и в платежках за вывоз мусора суммы будут на столько же процентов больше.

Основное изменение в нормах накопления коснется частных домов. Если сейчас их жители платят за вывоз мусора в соответствии с количеством проживающих, то со следующего года платить предложено из расчета за количество квадратных метров.

Поясним на конкретных примерах. Сейчас за вывоз мусора одинокий хозяин дома в 50 кв.м платит 129,69 рублей в месяц. Если живут двое — умножайте на два. Трое — на три и т.д. По новым нормам накопления за этот же дом придется платить 143,75 руб. в месяц вне зависимости, сколько человек там живет. За дом площадью в 100 кв.м — 287,5 рублей в месяц, а за хоромы в тысячу квадратных метров — 2875 рублей независимо от количества проживающих там.

В документе прописаны и нормы накопления мусора для всего: предприятий, больниц, музеев, детсадов, школ, магазинов, рынков, театров, библиотек, офисов и т.д. Разобраться с ними непросто, так как в некоторых случаях также предлагается переходить от людей к квадратным метрам.

При этом о нормах накопления крупногабаритных отходов (КГО) в разработанном документе не говорится ничего. Отметим только, что в действующих сейчас нормах крупный мусор составляет пятую часть (20%) от всех накапливаемых бытовых отходов.