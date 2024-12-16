Моряки турецкого судна терпят бедствие в Керченском проливе

Судно турецкого судовладельца, на котором находятся 13 человек из Азербайджана и Турции, оказалось в бедственном положении в Керченском проливе: они не могу выйти в море, при этом вода и продовольствие заканчиваются.

«Обратился экипаж судна Lady Fortune, которое принадлежит турецкому судовладельцу, ходит под флагом Сьерра-Леоне. Несколько дней назад они вышли из Керчи, должны были направиться в Турцию. Однако на данный момент это оказалось невозможно — вода практически закончилась, продовольствие также на исходе, при этом ситуация усугубляется техническим состоянием судна, сложными погодными условиями и тем, что их работодатель оказался недобросовестным: уже шесть месяцев им не платят зарплату», — сообщили ТАСС в Российском профессиональном союзе моряков.

На борту находятся 13 человек: один член экипажа является гражданином Турции, другие — граждане Азербайджана.

«Сейчас они находятся в Керченском проливе, подали сигнал бедствия, но он связан не с непогодой, а именно с тем, что они голодают. Так как экипаж не может связаться с международным профсоюзом моряков, они обратились в РПСМ», — пояснила собеседница агентства.

Экипаж уже обратился к капитану порта Темрюк с просьбой разрешить заход в порт и оказать помощь в сложившейся ситуации.