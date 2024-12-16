К прежним новогодним украшения добавят только цифру «5»

Украшение улиц и площадей города к Новому году завершается. На площади Нахимова уже установили ежегодную мультимедийную елку, заканчивается установка иллюминированных арок и других праздничных инсталляций.

Об этом рассказал представитель организации, осуществляющей монтаж и оформление города к Новому году – компании Elka-Planet.ru Валентин Миленин.

У Дворца детского и юношеского творчества 18 декабря с помощью автовышки установили 10-метровую искусственную елку. Речь идет о металлическом каркасе с круговыми ребрами, на которые рабочие навесили искусственную хвою.

После этого настает черед шаров, пока сложенных в коробки. Шары двух размеров 250 мм и меньше, их общее количество – около сотни.

По словам В.Миленина, столько вполне хватает, чтобы елка получилась яркой и нарядной. Правда, каждый год часть шаров загадочно исчезает, и с этим практически невозможно бороться. Но до следующего года недостаток украшений восполняется.

– Здесь уже финальная стадия, остается монтаж сборных конструкций, которые состоят из примерно 20 элементов, которые собираются в конус. Думаю, сегодня-завтра все закончим, – сказал В.Миленин.

Кроме площади Нахимова и у ДДЮТ, новогодняя елка украсит площадь у Дома культуры рыбаков и еще одна, более «свежая» появится в парке Победы. Также много елок установлено в муниципалитетах.

Суммарно по городу будет установлено примерно 500 элементов новогодних украшений.

Каких-то новых инсталляций в нынешнее новогодье в городе не появится, зато будет обновлено и отремонтировано все прежнее. Разве что на площади Нахимова вместо прошлогодней «4» появится цифра «5».

Прошлогодняя иллюминация также украсит деревья: гирлянды обовьют стволы деревьев, на ветки навесят светящиеся шары.

Все остальные объекты – «карета» в Екатерининском сквере , «жемчужина» и «лилия» – около театра Луначарского, «шатер» и «саксофон» – на Приморском бульваре и др. инсталляции уже установлены.

– Нам осталось где-то что-то доподключить, где-то что-то доделать, что-то подправить. До конца недели все будет готово.

Что касается украшения улиц, то, как и в прошлом году, улицу Руднева украсят светящиеся разноцветные снеговички, жонглеры и лыжники, проспект Нахимова – консоли с изображением профиля Нахимова, улицу Ленина – стреляющиеся пушки.