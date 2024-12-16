Городские соревнования синхронистов впервые прошли в новом бассейне

Соревнования по синхронному плаванию «Севастопольский вальс» проводятся в Севастополе уже не первый раз, но впервые на базе Дворца водных видов спорта им. Галины Прозуменщиковой.

Этим видом спорта занимаются в Севастополе недавно, но он активно развивается и обретает популярность.

Как рассказала «Севастопольской газете» главный тренер по синхронному плаванию Алина Мантуленко, нынешние соревнования стали очередным смотром готовности и продемонстрировали хороший уровень спортивной подготовки.

— Все прошло в целом успешно, мы также выявили моменты, которые надо будет доработать до первенства города. Наши юные спортсмены показали себя отлично! — прокомментировала результаты соревнования после церемонии награждения А.Мантуленко.

В ходе чемпионата синхронистки соревновались по следующим видам программы: «фигуры», «комбинированная группа», «произвольная группа», произвольное и техническое «соло».

Первый результат в техническом и произвольном «соло» показала Анастасия Головащенко, она на сегодня является единственной юниоркой в Севастополе.

По словам главного тренера, с этого года количество занимающихся синхронным плаванием резко выросло, сейчас занимаются более 50 человек.

Лидерами традиционно показали себя Елизавета Граник, Арина Долганова, Анастасия Головащенко, Александра Майчук, Альбина Онищенко, Ирина Денисова, все эти девочки входят в состав сборной Севастополя.

Очень радует, что спортсменки на наших соревнованиях уже вышли на уровень кандидатов в мастера спорта, даже те малыши, которым присвоить этот разряд пока нельзя по возрасту. Тем не менее, уже сейчас они «подбираются» к этой планке.

В планах А.Мантуленко – подготовка к первенству города, а также к открытому первенству Ростова-на-Дону, куда пока ради эксперимента и обретения соревновательного опыта в столь серьезных соревнованиях поедут только двое севастопольских спортсменок – Е.Граник и А.Онищенко.

После этого весь состав городской сборной приступит к подготовке новой произвольной программы, которая будет представлена на Первенстве России, которое состоится в марте 2025 года.