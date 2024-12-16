Дело о крушении танкеров передано в управление по расследованию особо важных дел

Материалы дела о крушении танкеров в Керченском проливе переданы в производство управления по расследованию особо важных дел, сообщили в телеграм-канале главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.

«В связи с масштабом происшествия и широким общественным резонансом руководителем главного следственного управления [СК России по Республике Крым и Севастополю] В. Н. Терентьевым принято решение о передаче материалов в производство управления по расследованию особо важных дел», — говорится в сообщении.

Установлено, что нефтетанкеры проходили проверку пригодности для перевозки опасных грузов в июле этого года.

Группа следователей работает на территории Краснодарского края и в Керчи: ведутся допросы пострадавших моряков, которые признаны потерпевшими по уголовному делу, назначены судебно-медицинские экспертизы. В фирмах, где танкеры проходили технические осмотры, изымаются документы, проводятся обыски и допросы работников портов, изучаются сводки информирования оперативными службами экипажей о чрезвычайных погодных условиях. Также будут допрошены судовладельцы.