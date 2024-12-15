Два танкера терпят бедствие в Керченском проливе

Два танкера «Волгонефть» получили повреждения и терпят бедствие в Керченском проливе из-за шторма. Один из них сел на мель, второй дрейфует.

В результате крушения судов произошел разлив нефтепродуктов. Ведется эвакуация экипажей. Всего на танкерах находится 29 человек.

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

У танкера «Волгонефть-212», который перевозил более четырех тонн мазута, в условиях шторма в восьми километрах от берега оторвало носовую часть. Экипаж находится в кормовой части.

В МЧС подтвердили информацию о том, что судно терпит крушение в связи со сложными погодными условиями — сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов.

Позже еще один танкер — «Волгонефть-239» — получил повреждения в том же районе. Судно также перевозило более четырех тонн мазута.

В результате крушения двух танкеров произошел разлив нефтепродуктов, сообщили в Росморречфлоте.

Спасательная операция

Работает оперативный штаб. В ликвидации последствий задействованы более 50 специалистов и 11 единиц техники.

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на помощь, также из бухты Камыш-Бурун Керчи вышел спасательный буксир «Меркурий», сообщили в ГУ МЧС по региону.

Расследование происшествия

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения судов в Керченском проливе.

Следователями возбуждены два уголовных дела по факту крушения танкеров в акватории Черного моря

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего 15 декабря в акватории Черного моря потерпели бедствие два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты.

Информация по потерпевшим уточняется. Экипаж одного из танкеров составлял 15 человек, второго — 14.

В связи с гибелью члена экипажа «Волгонефть-212» одно из уголовных дел переквалифицировано на более тяжкий состав — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека.