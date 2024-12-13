Жизнь крымчан улучшат за деньги украинских олигархов

На полученные от национализации средства в Республике Крым построят спортивные залы, отремонтируют дома культуры и клубы, уложат асфальт во дворах и закупят коммунальную технику.

«Для решения проблемных вопросов муниципальных образований будет выделено около четырех миллиардов рублей из средств, полученных от национализации имущества граждан Украины, поддерживающих националистический киевский режим», — сообщил в социальных сетях Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Он уточнил, что финансирование будет распределено между всеми муниципалитетами республики. На выделенные средства планируется построить 21 спортивный зал в учебных заведениях; девять физкультурно-оздоровительных комплексов. В 85 домах культуры и клубах сделают ремонт, закупят аппаратуру, костюмы и декорации. Будет профинансировано строительство детских и спортивных площадок, ремонт междворовых проездов. Часть средств пойдет на благоустройство придомовых территорий. Кроме того, планируется приобретение коммунальной техники, в том числе для ГУП «Вода Крыма».

Полный перечь реконструируемых и строящихся объектов, графики и сроки работ опубликуют на сайтах муниципальных администраций, в соцсетях и на сайте правительства Республики Крым.

С.Аксенов особо обратил внимание на необходимость строгого контроля и полной отчетности использования средств. «Затраты должны быть минимизированы, важно деньги расходовать рационально», —потребовал глава региона.

В октябре 2022 года парламент Крыма принял решение о национализации иностранного имущества на территории Крыма. Речь идет о земельных участках и других объектах движимого и недвижимого имущества, находящихся на территории Республики Крым и принадлежащих на 24 февраля 2022 года иностранным государствам, которые совершают в отношении России, ее юридических и физических лиц недружественные действия; иностранным лицам, связанным с указанными иностранными государствами, и их бенефициарам; лицам, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.