В пенсионный стаж россиян включат период работы на Украине

Речь идет о периоде работы с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года. Законопроект принят на пленарном заседании Госдумы сразу во втором и третьем чтениях.

Закон закрепляет положения об учете периодов работы на территориях Украины, ДНР и ЛНР для получения пенсии. Теперь в стаж включат периоды работы, которая выполнялась на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, в ДНР и ЛНР — с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года, а в Запорожской и Херсонской областях — с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.

Лицам, которые получали пенсии или ежемесячную пенсионную выплату в соответствии с законодательством, действовавшим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, при исчислении размера страховой пенсии может быть учтен среднемесячный заработок за 2000-2001 годы либо среднемесячный заработок за любые периоды работы и (или) иной деятельности до 1 января 2002 года.

Законопроект подготовлен в целях защиты пенсионных прав граждан РФ, имеющих такой стаж. Для подтверждения трудовой деятельности потребуются документы, выданные работодателями или госорганами. Кроме того, предусматривается возможность установления периодов работы на основании решения межведомственной комиссии.

Закон вступит в силу 1 июля 2025 года.