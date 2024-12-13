В актах работ по обустройству зоны отдыха нашли приписки

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при обустройстве зоны отдыха в урочище Ласпи.

По информации Главного контрольного управления Севастополя межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку законности расходования бюджетных средств по договору по обустройству объекта рекреации. Установлено, что в мае 2022 года между ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения и лесного хозяйства» и индивидуальным предпринимателем заключен договор по обустройству зоны отдыха на территории базы «Охотничья» в урочище Ласпи. В июне того же года подрядчик предоставил акты выполненных работ и получил полную оплату. Но в акты были включены заведомо ложные сведения о выполнении части работ, которые не производились. Таким образом, подрядчик необоснованно получил свыше 420 тысяч бюджетных денежных средств.

Природоохранный прокурор направил материалы проверки в следственные органы. По результатам их рассмотрения следственный отдел ОМВД России по Балаклавскому району возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.