Россиян продолжат стимулировать покупать отечественные автомобили

Правительство продолжит реализацию льготных программ автокредитования и лизинга, сообщила пресс-служба кабмина. Распоряжение о выделении на эти цели еще 18,4 млрд рублей подписано.

Из общей суммы более 8,7 млрд рублей предназначено для продолжения программы выдачи кредитов на покупку отечественных автомобилей и электромобилей, в рамках которой может быть уменьшен первоначальный платеж. Базовая величина такой «скидки» на автомобиль в рамках программы составляет 20%, а для жителей Дальнего Востока — 25%. При покупке электромобиля — 35%, но не более 925 тыс. рублей.

Участниками программы льготного автокредитования могут стать в том числе учителя, медицинские работники, участники СВО и члены их семей, а также граждане с инвалидностью.

Кроме того, 9,7 млрд рублей будет выделено для продолжения программы льготного лизинга.

В рамках этой программы можно заключить лизинговый договор на использование высокоавтоматизированных транспортных средств, которые участвуют в реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры». Речь идет о беспилотных магистральных тягачах производства ПАО «КамАЗ». Скидка на авансовый платеж по ним составляет 49%. Использование таких машин началось в июне 2023 года на федеральной автодороге М-11 «Нева».

Также по программе льготного лизинга можно брать отечественные автомобили со скидкой авансового платежа в размере 10%, электромобили российского производства со скидкой авансового платежа в 35% (но не более 925 тысяч рублей) и туристические автобусы со скидкой авансового платежа до 20%.

Субсидирование по льготным программам автокредитования и лизинга ведется в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышения ее конкурентоспособности».