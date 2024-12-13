Опасная погода прогнозируется на юге России с 13 по 15 декабря

Сильный дождь, мокрый снег, снег, гололед, ветер 15-30 м/с ожидаются на юге РФ и на Кавказе с пятницы, 13 декабря. Температура понизится сразу на 10-15 градусов.

«Опасные явления погоды ожидаются на юге европейской [части] России, это касается практически всего Южного и Северо-Кавказского федеральных округов», — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Крыму прогнозируется ветер до 25 м/с, в южных районах — до 30 м/с. В предгорных и горных районах Сочи пройдет сильный снег, а в низинах и предгорьях будет происходить сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах ожидается гололедица. Над Черным морем появляется возможность формирования смерчей.

По словам синоптика, такая погода обусловлена прохождением активного холодного атмосферного фронта по территории регионов, воздушные массы будут перемещаться с севера, что объясняет понижение температуры и сильные осадки.