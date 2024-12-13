Новогодние сказки поставят по-новому

Севастопольские театры по традиции порадуют юных севастопольских зрителей новогодними сказками. Некоторые из них уже входили в театральные афиши севастопольских театров, но на этот раз они обретут новую жизнь

В театре Луначарского

На главной театральной сцене города покажут новогодний спектакль «Сказка о трех царствах» по мотивам русских народных сказок в постановке Нателлы Абелевой и и Ольги Лукашевич. Премьера состоится 23 декабря, после чего спектакли будут давать дважды в день, до 7 января.

В сказке расскажут о молодце Василии и его прекрасной невесте Аленушке, которую почему-то решил похитить злодей Кощей. Чтобы вернуть любимую, главному герою пришлось отправиться в опасное путешествие по трем волшебным царствам, пройти сложные испытания, преодолеть которые ему помогли смелость и находчивость, а еще поддержка маленьких зрителей, на которую очень рассчитываю создатели спектакля.

Перед каждым спектаклем маленьких зрителей обязательно пригласят на новогодний утренник в театральное фойе, в котором ребят будет ждать нарядная лесная красавица, выставка детских рисунков. Малышей будут поздравлять с наступающим с Новым годом Дед Мороз, Снегурочка и герои разных сказок.

Кроме того, в первые дни Нового 2025 года в театре покажут спектакли для детей «Тайна третьей планеты» (3 января, 10.00 и 12.30), «Аленький цветочек» (6 января, 10.00 и 12.30), «Самая рыжая сказка» (7 января, 10.00 и 12.30).

В театре Лавренева

На главной флотской сцене состоится премьера спектакля «Снежная королева» по сказке Г.Х.Андерсена. Спектакль поставила московский режиссер Центрального Академического театра российской Армии Татьяна Борина.

Это будет музыкальный спектакль, со специально написанными для него музыкальными номерами, которые написал заведующий музыкальной частью флотского театра, композитор Левон Вознесенский.

Как рассказала «Севастопольской газете» заведующая литературной частью театра Татьяна Довгань, спектакль поставили, взяв за основу старую книжку издания 1968 года.

– Мы сами сделали инсценировку, близкую к содержанию книги, хотя, разумеется, режиссер, внесла свои коррективы. Какие именно? Это будет небольшим сюрпризом для тех, кто придет смотреть спектакль, – пояснила Т.Довгань.

По ее словам, это будет сказка о верности, о дружбе, о чести, о семейных ценностях, а первыми зрителями будут дети военнослужащих ЧФ, а также участников СВО.

Наша главная героиня – отважная девочка Герда, которая спасает своего названного брата Кая, пройдя через все испытания.

Отличительной особенностью предновогодних мероприятий в Матросском клубе станет проведение так называемых московских елок. Которые традиционно проходят под патронатом Правительства Москвы и московского Дома национальностей. В этот раз на утренники в первую очередь пригласят детей военнослужащих Черноморского флота и участников СВО. Им вручат сладкие подарки, для них же подготовили целую программу у новогодней елки, с подвижными играми и мастер-кллассами. Московские елки будут проходить с 16 по 20 декабря, по ежедневно.

С 21 декабря начнутся елки для юных севастопольцев, которые продолжатся и после Нового года, до 6 января.

В Севастопольском театре юного зрителя

На главной детской сцене города для малышей подготовили премьерный спектакль «Волшебная хлопушка». Кто-то, вероятно, вспомнит, что спектакль с таким названием уже был в репертуаре театра много лет назад, и не ошибется, новая «Волшебная хлопушка» восстановлена художественным руководителем театра Людмилой Оршанской. Правда, теперь это будет интерактивный спектакль, премьера которого состоится 19 декабря.

В спектакле заняты новые актеры, пришедшие в ТЮЗ этой осенью: Ксения Масягина (Первая минутка), Полина Нестерова (Баба Холодина), Алиса Машпанина (Последняя минутка). Анжелика Личманова и Данил Подольский.

Сказка рассчитана для ну очень маленьких зрителей. На сцене оживут первая и последние минуты уходящего года, они будут пытаться встретиться с Дедом Морозом, когда узнают, что сам Дед Мороз остался без подарка Вместе с ребятами Минутки постараются найти волшебную хлопушку, которая исполнит три желания.

Для ребят постарше, а также для семейного просмотра в ТЮЗе приготовили новогодний концерт, премьера которого состоится 22 декабря.