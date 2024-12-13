Как задать вопрос на Прямую линию Президента

В четверг, 19 декабря, состоится очередная Прямая линия Президента России Владимира Путина. В 2024 году она снова совмещена с Большой пресс-конференцией главы страны.

Начиная с 8 декабря, жители Севастополя могут отправить свое обращение Президенту. Сделать это можно различными способами. По просьбам читателей «Севастопольская газета» рассказывает, как задать вопрос В.Путину для Прямой линии в 2024 году.

Вопрос можно задать, позвонив в кол-центр. Звонок по номеру 8-800-200-40-40 бесплатный.

Если вы звоните из Севастополя с домашнего стационарного телефона, то набирайте 0-800-200-40-40. Проверено — работает!

Для приема коротких и сжатых вопросов есть бесплатные SMS. Отправить их можно на номер 0-40-40.

Все звонки и смс принимают в круглосуточном режиме.

Обратиться к главе государства можно и через соцсети Вконтакте и Однокласники. Также можно воспользоваться сайтом программы https://moskva-putinu.ru/, где есть форма прямой связи.

Транслировать программу «Итоги года с Владимиром Путиным» 19 декабря будут по всем ведущим телеканалам и в интернете. Начало запланировано на 12.00 по московскому времени.

Как рассказали сотрудники колл-центра Прямой линии, на 12 декабря количество вопросов на программу уже превысило 500 тысяч. Самому юному заявителю — восемь лет, самому старшему — 96. Наибольшее количество вопросов приходит о качестве и доступности жилья, транспортной инфраструктуре, медицине, социальных выплатах и мерах поддержки семей.

Кстати, в прошлом году прямая линия В.Путина длилась более четырех часов, в ходе которых он ответил на 67 вопросов.