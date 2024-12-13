Доступ к информации может быть ограничен

Президент РФ подписал закон о возможности частично скрывать информацию о деятельности органов власти и организаций на территории, где введено военное положение.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с новым законом на территориях, где введено военное положение, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов, органы военного управления, органы местного самоуправления и организации могут частично ограничивать доступ к информации о своей деятельности.

Основанием для этого являются указы Президента России. Соответствующие полномочия предоставлены федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов. Также полномочия получили Верховный суд, Генпрокуратура и Следственный комитет.

Военное положение вводится указом Президента. С октября 2022 года оно действует на территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ.