Десятилетие ансамбля «Золотые эполеты» отметят концертом

Концерт состоится в Доме офицеров флота уже в будущее воскресенье, мероприятие будет иметь характер отчетного и охватит второе пятилетие творческой биографии ансамбля, отсюда и название — «Вторая пятилетка».

Зрителей ждет большая программа, которую составила художественный руководитель коллектива Екатерина Харчева.

Как рассказал «Севастопольской газете» первый руководитель ансамбля, а ныне ответственный секретарь газеты Черноморского флота «Флаг Родины» Дмитрий Макаров, за минувшие годы в ансамбле поменялось несколько составов, но традиции заложенные 10 лет назад, продолжают сохранять и развивать.

На концерте прозвучат старые и новые песни в исполнении курсантов нынешних и прошлых лет. Да, да, некоторые бывшие солисты приедут из различных регионов страны, где они несут службу, специально, чтобы поучаствовать в концерте.

Участников ансамбля, в свою очередь, творчески поздравят севастопольские музыкальные, театральные и хореографические коллективы, и еще воссозданная команда КВН Черноморского училища.

Как предполагается, особый интерес вызовет выступление солистов первого состава ансамбля. С оговоркой, что некоторые военнослужащие сейчас воюют на фронте.

Концерт состоится 15 декабря в 11.00, вход свободный.