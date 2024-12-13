Деятельность человека разрушает берег

Береговая полоса на территории Севастополя и пригородов, по большей части, представляет собой каменистые или земляные обрывы. На некоторых участках обрывы подходят вплотную к частным домам, уже были случаи обрушения построек. Кроме того, под большей частью отвесов есть пляжи, большинство из которых неофициальные. Неоднократно обвалы приводили к повреждению имущества и травмированию людей, в том числе — отдыхающих на пляжах.

«Основными причинами, приводящими к активизации природных экзогенных геологических процессов, являются метеорологические особенности года, эрозионное воздействие поверхностных вод, а также штормовая активность Черного моря. В последнее время значительным фактором, влияющим на распространение, развитие и активизацию [данных процессов], становится техногенный. Деятельность человека — вырубка леса, уничтожение растительного покрова, подрезка и распашка склонов, искусственное увлажнение, способствует активизации оползневых процессов», — говорится в ответе правительства на запрос ТАСС.

Прогнозирование опасности

По данным, которые в 2022 году озвучивал Севприроднадзор, отступание берега происходит с разной скоростью на различных участках, на некоторых она составляет до 4-5 м в год. Было проведение обследование береговой полосы и составлен прогноз на ближайшие 70 лет. В управлении отмечали, что на комплексные берегоукрепительные работы уже тогда требовалось более 20 млрд рублей.

Как сообщили ТАСС сейчас в правительстве, в настоящее время ведется мониторинг оползневых склонов. Согласно имеющимся данным, в части геологических процессов территория Севастополя подвержена воздействию оползней, селей, обвалов, осыпей, просадки лессовых пород, карстовым процессам, эрозии и камнепадам. При этом делать прогнозы по активизации обвалов можно только с учетом быстро меняющихся факторов — погодных: количества годовых осадков и средних температур. Но значительный эффект осадков отмечается лишь при большом превышении средней нормы.

Наблюдения ведутся на 10 пунктах региональной наблюдательной сети (40 обследований в год), а также проводятся оперативные инженерно-геологические обследования по обращениям граждан или органов местной и региональной власти. Кроме того, еще 40 дежурных обследований осуществляется на десяти пунктах, входящих в Государственную опорную наблюдательную сеть за опасными экзогенными геологическими процессами в рамках переданных с федерального уровня полномочий. Точки наблюдения расположены во всех районах города — и в урочищах на Южном берегу Крыма, и в густонаселенном центре города, и в курортных зонах.

«В ходе проведения работ выявляются и анализируются особенности развития опасных [процессов], их воздействие на населенные пункты и хозяйственные объекты, осуществляется оценка региональной активности опасных [процессов]. <...> При выявлении опасных и катастрофических проявлений экзогенных геологических процессов территориальные службы Государственного мониторинга состояния недр проводят оперативное инженерно-геологическое обследование, по результатам которого составляется заключение и рекомендации по ликвидации причин его возникновения», — добавляется в сообщении.

Согласно приведенным данным, в 2025–2027 годах на то, чтобы обеспечить наблюдение по всем пунктам, будет направляться более четырех млн рублей ежегодно.