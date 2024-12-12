Запасы водохранилища и другие источники обеспечат снабжение Севастополя в 2025 году

Объем воды, накопленный к началу зимы в Чернореченском водохранилище, а также наличие дополнительных источников гарантирует стабильное снабжение Севастополя в следующем году, сообщили ТАСС в правительстве города.

Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в сентябре–октябре сообщало о том, что из-за жары и засухи сократился приток воды в водохранилища на территории полуострова, в том числе на некоторое время приостанавливался приток в Чернореченское. Ситуация начала улучшаться к концу осени.

«Относительно обеспечения водой города Севастополя можно отметить, что основным источником водоснабжения города является Чернореченское водохранилище. Ситуация с наполнением Чернореченского водохранилища на текущий период, а также наличие дополнительных источников водоснабжения, которыми являются водозабор на реке Бельбек, Орловский подземный водозабор и Кадыковский карьер, позволяют обеспечить стабильное водоснабжение города Севастополя в 2024–2025 годах», — говорится в ответе правительства на запрос ТАСС.

Отмечается, что при этом приход воды в Чернореченское водохранилище, как ожидается, увеличится в паводковый период — прогноз основывается на ежегодных тенденциях.

В правительстве добавили, что максимальный объем водохранилища составляет 64,2 млн куб. м. Однако, какой объем накоплен на данный момент, не уточнили.

В 2020–2021 годах некоторые районы Крымского полуострова столкнулись с дефицитом воды, в том числе к критически низким отметкам приблизилось водохранилище Севастополя. Справиться с ситуацией тогда удалось благодаря экстренному строительству новых инфраструктурных объектов, обновлению сетей, бурению скважин и ливням, прошедшим в Крыму летом 2021 года. Объекты, построенные в период засухи, возможно использовать при повторении погодных условий, чтобы не допустить повторения ситуации с дефицитом водоснабжения.