Занял третье место на Международной выставке инновационных технологий

Учащийся Малой академии наук Ярослав Вахрушев с исследованием о размере древних сомов завоевал третье место на Международной выставке инновационных технологий в области науки и энергетики International Innovation Science Energy Engineering Fair.

В выставке, проходившей в турецком городе Измире, приняли участие старшеклассники и студенты из разных стран. Они защищали свои проекты в области физики, химии, биологии, энергетики, математики. Об этом «Севастопольской газете» рассказал директор Малой академии наук Сергей Пасеин.

Десятиклассник севастопольской школы №29 представил свой научно-исследовательский проект «Реконструкция возраста и размеров обыкновенного сома Silurus glanis L., 1758 по костным остаткам из Азовского крепостного городища (I в до н.э. – I в. н. э.)».

— Исследования Ярослава расширяют наши знания о популяциях рыб, которые обитали в Азовском море» в древнейшие времена, об их развитии, дает представление об изменениях, которые произошли, позволяет прогнозировать дальнейшее развитие этих видов , — рассказал С.Пасеин.

Научный руководитель проекта Я.Вахрушева — педагог МАН, сотрудник Института биологии южных морей, кандидат биологических наук Раиса Белогурова, научный консультант — научный сотрудник ИнБЮМ Сергей Куршаков.

Одним из условий участия в выставке стала запись видеоролика с представлением своей работы на английском языке. С этим Я.Вахрушев успешно справился, достойно отстояв честь Малой Академии наук Севастополя.

По словам С.Пасеина, еще раньше Я.Вахрушев успешно выступил в XV Международном конкурсе научно-технических работ школьников старших классов «Ученые будущего», который проводился Московским государственным университетом.

По его результатам в шорт-лист были отобраны 12 научных работ, а авторы самых интересных в результате дополнительного отбора вошли в сборную команду России, которая приняла участие в международной выставке в турецком Измире.

Кроме россиян, представлять свои работы в Измир приехали юные исследователи из Бразилии, Мексики, Италии, ЮАР и других стран. О представительстве на форуме можно судить даже по флагам на фотографиях с форума.

На награждение Я.Вахрушев вышел с флагом Севастополя, чем вызвал удивление многих присутствующих. Когда кто-то пояснил, что это флаг не страны, а города Севастополя, по рядам пронеслось восхищенное: «Оh! Sevastopol!»