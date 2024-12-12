Закрытым аэропортам юга и центра России выделили деньги

Правительство РФ дополнительно выделило более 10,5 млрд рублей на поддержку временно закрытых аэропортов на юге и в центре России, сообщается на сайте кабмина.

«Свыше 10,5 млрд рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда правительства аэропортам центральных и южных регионов на частичную компенсацию их расходов из-за продления ограничения полетов. Распоряжение об этом подписано», — цитирует сообщение ТАСС.

Речь идет о поддержке аэропортов, в которых временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов, — в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию расходов за апрель — ноябрь 2024 года.

В кабмине напомнили, что в 2022 году на эти цели было направлено около 7 млрд рублей, в 2023 году — более 8 млрд рублей, а в этом году в июне выделялось более 3,9 млрд рублей.

Полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены с 24 февраля 2022 года.