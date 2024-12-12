Стала лауреатом олимпиады учителей по русскому языку

Преподаватель русского языка и литературы севастопольской гимназии №7 Юлия Кириченко вошла в число лучших педагогов русского языка в России. Ежегодную Всероссийскую олимпиаду учителей русского языка «Хранители русского языка» в этом году проводили в Туле с 4 по 6 декабря.

Изначально соревнование учителей проводило Министерство просвещения РФ и ДПО «Академия Минспросвещения России», теперь инициатива перешла к Благотворительному фонду «Эмпатия».

Испытать себя

Как рассказала Ю.Кириченко, ей, недавно вернувшейся в школу после отпуска по уходу за ребенком, было интересно испытать себя и узнать что-то новое.

В первом отборочном туре приняли участие 6,5 тысяч педагогов из всех регионов России. Испытание проходило в дистанционном режиме в форме тестов. Для ответов на все задания отводился всего лишь час, притом, что задания были довольные сложные, а проходной балл — высокий. Поэтому не все смогли набрать его. Результат — после первого тура продолжать соревнования осталась только десятая часть зарегистрировавшихся.

Работа «под камеры»

Следующий квалификационный тест был также дистанционным. Но работа была рассчитана на два часа и «под камеры»: за участниками наблюдали сотрудники Академии просвещения, эксперты и кураторы.

— Нельзя было отвлекаться, пользоваться справочными материалами, какой-либо иной помощью. Задание также включало тест, но более высокого уровня и с открытыми вопросами, позволяющими давать развернутые ответы. Вторая часть предусматривала проверку работ учеников, со систематизацией и классификацией ошибок. Как оказалось, далеко не все успешно справились с этими заданиями, в результате чего в финал вышли только 90 участников, — рассказала «Севастопольской газете» Ю.Кириченко.

Настоящий мозговой штурм

Финал был очным, он проходил в Туле. Учитель из Севастополя оказалась единственным представителем из учителей всего Крымского полуострова. Остальные не смогли преодолеть два предварительных этапа.

А в число финалистов вошли учителя буквально со всей страны: из Воркуты, Сахалина, Магадана, Красноярска, Москвы, не говоря уже о городах юга России. Правда в Тулу смогли добраться только 82 из 90.

Все испытания проводились на базе творческого кластера «Октава». Заключительный этап начался с диктанта, который, по оценке Ю.Кириченко, был на уровне Тотального диктанта. Второе задание состояло в разработке урока по тексту диктанта с посвящением русскому языку и его роли в обществе. Третье испытание заключалось в разработке проекта, с отражением темы русского языка и его значимости в нашем мире. Но не только!

— Предварительно нам организовали экскурсию в Музей обороны Тулы и познакомили с его экспозицией, посвященной событиям 1941 года, с акцентом на предстоящее 80-летие Великой Победы. Так вот, задания финала организаторы приурочили к этой дате. Наша разработка должна была гармонично сочетать русский язык, 80-летие Победы и тематику музея, — пояснила Ю.Кириченко.

По ее словам, это оказалось очень сложно: на разработку проекта отвели всего четыре часа, а все участники работали в одной аудитории, без права покидать ее. Это был настоящий мозговой штурм!

На следующий день финалисты презентовали свои проекты экспертам. Дополнительные баллы давались за умение выступать на сцене.

— Было очень сложно, но интересно, — заключила Ю.Кириченко.

По результатам финала участница из Севастополя стала одним из 30 лауреатов олимпиады.

Отдельно был назван победитель — педагог из Москвы, еще четверо учителей стали призерами. Все 35 финалистов получили вознаграждение от Благотворительного фонда «Эмпатия»: в течение всего 2025 года они будут получать по 50 тысяч рублей в месяц.

Приятным дополнением участия в олимпиада стало настоящее серебряное перо, как символ учительского труда и творчества.

В Севастополе Ю.Кириченко встречали и поздравляли ученики двух ее пятых классов, их родители, коллеги. На перроне звучали аплодисменты.