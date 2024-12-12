Проверяют, на что израсходовали 19 миллионов

Прокуратура Севастополя продолжает надзорное сопровождение реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках которого в городе ведется ремонт 10 общественных пространств.

В этот раз сотрудники прокуратур города и Гагаринского района вместе с представителем управления Федерального казначейства по Севастополю, заказчика — ГБУ «Парки и скверы» и подрядчика — ООО «Тектум» выехали на пр.Октябрьской Революции для проверки исполнения госконтракта по благоустройству зеленой зоны между домами №26 и №32 за почти 19 млн рублей. Работы завершены и оплачены.

По итогам выезда специалисты казначейства составят и направят в прокуратуру заключение об обоснованности расходования бюджетных средств при приемке и оплате контракта.

Вторую часть благоустройства этого общественного пространства на ПОР будет выполнять другой подрядчик, контракт с ним уже заключен, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.