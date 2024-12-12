Подсчитан Индекс финансовых достижений севастопольцев

За последний год почти половина жителей Севастополя повысили уровень своих доходов (44%). Также выросла и стоимость их имущества, а уровень долгов снизился. Такие результаты дал второй замер Индекса финансовых достижений — исследование «ПСБ Благосостояние», направленное на оценку финансовой грамотности россиян и их умение эффективно управлять личным бюджетом.

Согласно результатам индекса, в 2024 году жители Севастополя фиксировали рост своих доходов. У 29% респондентов доходы увеличились на 10%, у 11% — на треть, у 4% — на 50% и более. В целом, доходы увеличились у 44% севастопольцев. Для 43% жителей доходы остались на уровне прошлого года, а еще у 12% наблюдается снижение.

Более половины севастопольцев (54%) обладают собственным жильем, не обремененным ипотекой, что отражает рост на фоне других регионов. Еще у 10% жителей ипотечный кредит выплачен более чем на половину, у 10% — на 50% или менее. 21% жителей города планируют воспользоваться льготной семейной ипотекой в ближайшее время.

Индекс показал, что жители Севастополя умеют управлять своей долговой нагрузкой. Сейчас почти у 40% жителей нет кредитов, еще у 39% имеется только один займ.

Индекс также показал рост стоимости имущества жителей Севастополя. У 75% респондентов, обслуживающих кредиты, совокупная стоимость имущества (недвижимость, автомобили, депозиты и ценные бумаги) значительно превышает размер долговых обязательств (при этом у 65% из них — существенно). Это соотношение свидетельствует о позитивных изменениях в уровне финансовой грамотности жителей Севастополя.

Повышение уровня финансовой грамотности позволило жителям Севастополя перейти к долгосрочному финансовому планированию. Половина опрошенных в городе задумываются о финансовых целях на длительные сроки: 30% жителей формулируют планы на год, 19% — на 2-3 года и 1% — на 10 лет и более.

Планирование и разумный подход к управлению личным бюджетом позволили севастопольцам увеличить объем сбережений: на текущий момент у 25% жителей есть накопления, которых хватит на 2-6 месяцев, у 5% — на год, а у 6% — на два года и более.

В целом по методике расчета Индекса финансовых достижений,* севастопольцы набрали в этом году 44,3 балла, что соответствует второму взрослому разряду по шкале, в которой используется система квалификаций по аналогии с большим спортом. Самые высокие баллы респонденты получили за ответы на вопросы об умении управлять долговой нагрузкой (83,69 балла), стоимости имущества (69,06 балла), а также о наличии собственного жилья (67,85 балла).

«Индекс финансовых достижений был задуман как инструмент для формирования у россиян грамотного финансового поведения и оценки сильных и слабых сторон в управлении личными финансами. Второй замер показал, что за год россияне стали более рационально распоряжаться своим бюджетом и долговой нагрузкой, увеличили доходы и, что особенно ценно, начали ставить перед собой долгосрочные финансовые цели. На рост доходов и сбережений повлиял ряд факторов — как текущая ситуация на рынке труда, которая сопровождается ростом зарплат, так и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, способствующая росту сберегательной активности граждан, оказали влияние и меры регулятора по охлаждению рынка необеспеченного кредитования. Сейчас уже можно говорить о том, что финансовая культура населения находится на довольно высоком уровне. Вместе с тем сохраняется и большой потенциал для более эффективного использования гражданами всего спектра инструментов для сбережения и приумножения средств, в том числе — инвестиций. Сейчас инвестированием занимаются чуть больше четверти респондентов (28%)», — считает старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

Шкала Индекса финансовых достижений:

Мастер — 91-100 баллов;

Кандидат в мастера — 81-90 баллов;

Первый взрослый разряд — 56-80 баллов;

Второй взрослый разряд — 40-55 баллов;

Третий взрослый разряд — 20-39 баллов;

Первый юношеский разряд — 0-19 баллов.