Нарушать ПДД станет еще дороже

В России с 1 января 2025 года собираются ужесточить наказание за превышение скорости, езду без ремня безопасности, управление автомобилем в состоянии опьянения и передачу машины нетрезвому водителю.

Соответствующий законопроект об увеличении размера штрафов за самые распространенные нарушения ПДД прошел первое чтение в Госдуме и готов ко второму. С такой законодательной инициативой выступил парламент Кабардино-Балкарской Республики.

Так за пьяное вождение или допуск пьяного за руль в законопроекте предлагают штрафовать на 45 тысяч вместо 30 тысяч рублей. Такая же сумма предусмотрена за отказ от медосвидетельствования. Штраф за выезд на встречную полосу может составить 7,5 тысяч вместо 5 тысяч рублей, за непристегнутый ремень безопасности — 1,5 тысяч вместо одной тысячи рублей.

За превышение скорости и несоблюдение требований знаков или разметки штраф с возможных 500-5 тысяч рублей вырастет до 750-7,5 тысяч рублей. За причинение легкого вреда здоровью штраф увеличится с 2,5-5 тысяч рублей до 3,7-7,5 тысяч; причинение среднего вреда здоровью — с 10-25 тысяч до 15-37,5 тысяч рублей.

Кроме этого предложено в два раза уменьшить скидку за быструю оплату штрафов — с 50 до 25%. В случае принятия законопроекта Госдумой новые нормы начнут действовать с 1 января 2025 года.

Помимо увеличения штрафов за нарушения ПДД, доход от них перераспределят. Сейчас все выплаты идут в бюджет региона, где было выписано постановление о штрафе. Теперь же 25% пойдут в федеральный бюджет.