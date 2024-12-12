На социальный хлеб цены не поднимут

«Царь Хлеб» и в следующем году будет продавать буханки «Формового» и «Дарницкого» по 20 рублей за буханку.

О продолжении субсидирования производства этих социальных сортов хлеба городом сообщил в соцсетях губернатор Михаил Развожаев: «По моему поручению правительство Севастополя субсидирует хлебозавод, чтобы удерживать цены на социальные сорта хлеба: «Формовой» и «Дарницкий» на уровне 2021 года».

Город третий год субсидирует ООО «Царь Хлеб». 2025-й — не станет исключением. Социальные сорта хлеба также будут стоить 20 рублей, а вес буханок останется прежним — 750 граммов для «Формового» и 800 — для «Дарницкого». Купить их будет возможно во всех фирменных магазинах предприятия.

Заявление о продолжении субсидирования производства социальных сортов хлеба появилось сразу после сообщения, что крупнейший в Севастополе и в Крыму хлебозавод с 12 декабря из-за роста производственных издержек повышает цены на хлебобулочные и кондитерские изделия.

Напомним, что в феврале 2021 года на заседании правительства Севастополя было в первый раз принято решение о финансовой поддержке производителей хлеба. Тогда субсидия составила 9,4 млн рублей.

В 2022 году «Царь хлеб» получил субсидию из федерального бюджета, чтобы удержать цены на «Формовой» и «Дарницкий» потребовалось в 17,5 млн рублей. В 2024 году на социальные сорта хлеба была предусмотрена региональная мера поддержки в размере 30 млн рублей.