«Метеор» нарисуют на банкноте в тысячу рублей

В голосовании, что изобразить на новой банкноте в тысячу рублей, победил теплоход на подводных крыльях «Метеор».

В онлайн-голосовании, которое две недели проходило на сайте Банка России, приняли участие почти 700 тысяч человек. Они выбирали символы для оборотной стороны банкноты, посвященной Приволжскому федеральному округу.

Лидерами голосования по списку из 25 символов стали:

— скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор» (147894 голоса),

— Дворец земледельцев в Казани (131501),

— автомобильный мост через Волгу в Саратове (115066).

«Теперь слово за художниками Банка России и Гознака. Им предстоит создать гармоничную композицию из символов, которым люди отдали предпочтение, и при этом увязать эти символы с защитными элементами. Какие символы займут первый план, а какие — второй, сколько их будет, что можно представить в виде микрорисунков, сначала определят наши художники. Они разработают эскизы. Финальный вариант, который станет основой для новой банкноты, выберет Совет директоров Банка России», — отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Обновленную купюру презентуют в конце 2025 года.

Лицевая сторона банкноты с видами Нижнего Новгорода останется прежней. А изображение на оборотной стороне было воспринято неоднозначно из-за отсутствия крестов на православной церкви, здание которой много лет является Музеем истории государственности татарского народа.