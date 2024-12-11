Закон о комплексных кадастровых работах вступает в силу с 1 января 2025 года

Государство берет на себя заботу об уточнении границ земельных участков. Этим будет заниматься Роскадастр, это существенно упростит жизнь собственникам недвижимости.

ППК «Роскадастр» с 2025 года наделен полномочиями по выполнению комплексных кадастровых работ за счет средств федерального бюджета и их классификации по федеральному, региональному и местному значению.

Устанавливается три вида таких работ:

— комплексные кадастровые работы федерального значения, выполняемые Роскадастром,

— кадастровые работы регионального значения, где заказчиком будет являться уполномоченный исполнительный орган госвласти субъекта РФ,

— работы местного значения, где заказчиком будет орган местного самоуправления муниципального района (округа) или городского округа.

Также закон устанавливает порядок и особенности выполнения комплексных кадастровых работ федерального значения, уточняет порядок информирования граждан и юрлиц, правообладателей объектов недвижимости о начале выполнения таких работ.

Предусматривается, что правительство установит порядок, в соответствии с которым Росреестр будет осуществлять контроль за осуществлением Роскадастром своих функций и полномочий, а также за соблюдением требований устава компании.

Все работы будут проводиться бесплатно для граждан и финансироваться за счет федерального бюджета.

К таким работам относятся:

— уточнение границ земельных участков, если информации о них нет в реестре или она неверна;

— определение точного расположения зданий, строений и объектов незавершенного строительства;

— создание новых земельных участков под многоквартирными домами;

— уточнение границ территорий общего пользования (площадей, улиц, скверов, пляжей);

— определение границ садоводческих и огородных участков и гаражных территорий.

Нововведения в законодательстве позволят защитить имущественные права граждан и избавят их от лишних расходов, а также помогут систематизировать сферу учета недвижимости.

К 2030 году Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет содержать полные и точные сведения о 95% объектов недвижимости, это значительно уменьшит количество земельных споров между владельцами и повысит качество услуг в сфере недвижимости.

Комплексные кадастровые работы (ККР) выполняются одновременно в отношении всех расположенных на территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов объектов недвижимости. В результате выполнения ККР возможно образовать земельные участки, осуществить уточнение местоположения границ земельных участков, установить или уточнить местоположение на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, обеспечить исправление реестровых ошибок в части местоположения границ объектов недвижимости.

Правообладатели объектов недвижимости, в отношении которых выполняются комплексные кадастровые работы, не могут препятствовать проведению комплексных кадастровых работ. Более того, они обязаны обеспечить исполнителю доступ к объектам недвижимости, уточнили в Севреестре.