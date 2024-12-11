Ветеринарная служба вакцинирует лошадей против лептоспироза

В Севастополе содержится более 400 лошадей, мероприятия по их вакцинации проводятся ежегодно.

Лошади постоянно контактируют с людьми, поэтому очень важно подвергать их диагностическим исследованиям и профилактическим вакцинациям, в том числе и против лептоспироза. Эта инфекция опасна и для человека, отметили в управлении ветеринарии города.

Вакцинация бесплатная. Для уточнения информации владельцы животных могут обратиться по телефону: +7-978-300-95-65.

Лептоспироз — опасная инфекционная, природно-очаговая болезнь. Болеют ей лошади, крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, собаки и человек. Передается заболевание при контакте с больными животными, грызунами, а также через стоячую воду.