В хостелах искали незаконных мигрантов и уклонистов

В Севастополе полицейские совместно с сотрудниками Военного следственного управления СК России по Черноморскому флоту провели рейд по хостелам для выявления нарушений миграционного законодательства.

Правоохранители проверили две точки, где по имеющейся информации проживали гастарбайтеры. В рейде участвовали представители городского военного комиссариата и бойцы спецподразделения ОМОН «Беркут-С» Росгвардии.

В ходе проверки установлено, что в эконом-гостиницах проживали иностранцы — в основном выходцы из Центральной Азии, легально работавшие в Севастополе. Два человека в момент проверки не смогли предоставить документы, подтверждающие законность их трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Позже необходимые документы нашлись.

Также в ходе рейда были выявлены семь граждан России. Они были доставлены в военный комиссариат для уточнения данных по их воинскому учету.

Подобные рейдовые мероприятия проводятся сотрудниками полиции с целью выявления нарушений миграционного законодательства на регулярной основе, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.