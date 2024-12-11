В Херсонесе отчитались за 2024 год

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» провели заседание Ученого совета, на котором сотрудники рассказали о результатах научной работы музея за 2024 год, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Основной отчетный доклад о научно-исследовательской деятельности представила ученый секретарь Наталия Гинькут, которая, в частности сообщила, что по итогам 2024 года в фонды музея-заповедника поступило 4282 предмета, 3344 предмета археологии и 938 предметов нумизматики. Научный архив пополнился на 92 дела, а библиотека – на 155 книг. Также в течение года музей-заповедник провел 4 научные конференции, а научные сотрудники подготовили и издали 68 статей, две монографии и два сборника научных трудов.

Отрадно, что в российском индексе научного цитирования музей-заповедник занял восьмую и девятую позиции среди 208 музеев России.

По традиции, в 2024 году был издан очередной. 24-й выпуск «Херсонесского сборника», который и презентовали на Ученом совете.

«Херсонесский сборник» является основным научным изданием музея-заповедника, которое было учреждено еще в 1927 году. Экземпляры издания получили авторы вошедших в сборник статей, члены редакционного совета и рецензенты.