Тарифы на электроэнергию поднимут на 12,5%

Со второго полугодия 2025 года севастопольцам придется платить за электроэнергию больше.

Управление по тарифам 9 декабря опубликовало приказ о ценах на электрическую энергию для населения и приравненных к нему потребителей по городу Севастополю на 2025 год. Согласно документу тарифы в первом полугодии изменять не будут, а во втором — поднимут примерно на 12,5%.

Так в диапазоне потребления до 150 кВт тариф составит 5,05 руб./кВт*ч (в 2024 году — 4,49 руб./кВт*ч), от 150 до 600 кВт— 5,43 руб./кВт*ч (4,82 руб.) , свыше 600 кВт*ч — 9,32 руб./кВт*ч (8,28 руб.).

В 2024 году тарифы на электроэнергию были увеличены на 8,7%, причем при большом потреблении — только на на 3,6%.

Индексы изменения размера платы по коммунальным услугам для регионов утверждаются Правительством РФ. Для Севастополя на второе полугодие 2025 года рост коммунальных тарифов в среднем не должен превысить 12,6%.