Севастопольский оперный театр возглавит Ильдар Абдразаков

О назначении И.Абдразакова сообщила в соцсетях министр культуры России Ольга Любимова. Новость размещена и на официальном сайте оперного певца.

Бас И.Абдразаков — солист Большого и Мариинского театров, заслуженный артист России, лауреат множества российских и международных премий, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Певцу 48 лет. Он уроженец Уфы.

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