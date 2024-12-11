Сарматские зеркала исследовали в Курчатовском институте

Специалисты Крымского федерального университета им.Вернадского и НИЦ «Курчатовский институт» исследовали сарматские зеркала-подвески, найденные на территории Керченского полуострова. Результаты работы позволили расширить знания и о технологии изготовления, и о декоре таких предметов.

Зеркала-подвески появились на рубеже I и II веков нашей эры и использовались до начала III века. Это не просто предметы быта, а настоящие произведения искусства, сообщили в пресс-центре Курчатовского института.

Состав зеркал был изучен с помощью рентгенофлуоресцентного анализа. Выяснилось, что все они сделаны из сплава меди, олова и свинца. Такой состав обеспечивал зеркалам высокое качество и долговечность. Они ценились за высокую отражательную способность и цвет, имитирующий солнечный или лунный диск.

Сложной задачей стало выявление деталей орнамента изделий: из-за активной коррозии зеркала невозможно было расчистить, не повредив декорированную поверхность. Детали декора ученые увидели с помощью рентгеновской томографии. На поверхности одного из зеркал выявили три концентрические окружности диаметром около 22, 26 и 38 мм. Пространство между внешней и средней окружностями заполнено радиально расходящимися лучами.

Найденные на территории Керченского полуострова зеркала-подвески сарматского типа аналогичны изделиям, обнаруженным при археологических раскопках Нижнего Дона, Северного и Центрального Кавказа.