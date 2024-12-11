Показали проекты трех КПП на причалах

На очередном заседании архитектурно-художественного совета Севастополя 6 декабря рассматривали концепции трех проектов контрольно-пропускных пунктов и билетных касс: на пл.Захарова (причал №10), на Радиогорке (причал №3) и в районе Графской пристани (причал №147).

На всех трех пунктах должны быть зоны транспортной безопасности, ожидания, а также цифровое табло. Разработать проекты взялось питерское предприятие «НИИПРИ «СЕВЗАПИНЖТЕХНОЛОГИЯ», которое на заседании представлял Дмитрий Быков.

Все три пункта на причалах задуманы как модульные строения из сэндвич-панелей, выполненные на капитальном фундаменте. Все эскизные проекты вызвали вопросы со стороны членов архсовета, в том числе по предлагаемым техническим решениям.

Уберите колонны!

Например, строение на пл.Захарова было подвергнуто критике в связи с используемой закругленной формой кровли, а также избыточным количеством колонн. По мнению члена архсовета Юрия Шержукова, их количество вполне можно сократить.

— Уберите колонны! — потребовал он у проектировщиков.

Во избежание удорожания он также предложил использовать в качестве конструкции опирания колонн не консоль, а обыкновенную металлоферму.

Обсудили эксперты совета и предлагаемые цветовые решения, отдав предпочтение оттенку «инкерманского камня». Явно недостаточным показалось количество скамеек для ожидающих, не говоря уже об отсутствующем озеленении.

— Нужно элегантно и красиво, а это просто убого! — не удержались от категоричных оценок некоторые члены архсовета, но все же согласились с одним из предложенных вариантов. Тем более, что сами проектировщики приняли почти все высказанные замечания.

Примерно в том же ключе прошло обсуждение причального строения на Радиогорке (в документах — бухта Матюшенко). Правда, там и форма здания предложена попроще, и колонн поменьше. Однако вопросы все равно прозвучали, после чего проект приняли с условием доработки.

Ни арок, ни колонн, ни балясин

Наиболее острая полемика возникла при обсуждении павильона в районе Графской пристани. Там контрольно-пропускной пункт располагается под существующей террасой здания Росморпорта.

В своем проекте архитекторы попытались оттолкнуться от архитектуры здания с элементами псевдоклассики. Такой вариант «привязки» эксперты сочли неубедительным, а недавно введенный в состав арххудсовета Константин Пирогов высказался и вовсе радикально, заявив, что не считает нужным повторять существующий новодел «довольно низкого качества». По его мнению, при реконструкции следует вообще отказаться от колонн, балясин и арок. Но его мнение поддержано не было.

Колонна против против турникета

Однако основным камнем преткновения стали не архитектурные, а технические решения, в частности по расположению кассовых павильонов и турникетов для прохождения пассажиров.

— Мы предполагаем, что кассовые павильоны будут работать на 147 и на 146 причалы. Это будут кассовые блоки и блок охраны, с проходом посредине. Проходя зону транспортной безопасности, потоки пассажиров расходятся, попадая либо на 147-й, либо на 146-й причалы. Перед зданием КПП мы делаем уширение пространства, чтобы организовать зону ожидания после прохода зоны транспортной безопасности, — представил проект Д.Быков.

Но на выходе с одного из турникетов оказалась существующая колонна, поддерживающая верхнюю террасу, в результате чего проход получился зауженным.

— Это для худеньких, это для нормальных, а этот — для маломобильных. Но, к сожалению, мы не можем эту колонну никак сдвинуть, и технический шаг турникетов тоже завязан на это, — попытался пояснить узкий проход Д.Быков.

Как выяснилось, переместить турникеты в другое место тоже невозможно, в результате чего члены совета выразили обеспокоенность, что такая реконструкция не увеличит, а уменьшит пассажиропоток.

На предложение показать расчеты по этому показателю разработчики признались, что они существуют будут представлены на следующем заседании.

В рамках обсуждения также прозвучали альтернативные предложения, но итоговым решением стала отправка представленной концепции причала в районе Графской пристани на доработку, с последующим детальным обоснованием проектных решений.

Кстати, по словам представителя заказчика ГКУ ГС «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя», реконструкция этого причала запланирована на 2025-2026 годы.