На Адмирала Октябрьского предлагают сделать надземный переход

По его словам, пешеходный переход необходимо установить как раз там, год назад случился обвал подпорной стенки.

— Именно в этом месте — самый большой перепад высот между пешеходной зоной и проезжей частью. Там контактная сеть почти полностью оказывается ниже уровня стены, вровень с пешеходной зоной, — прокомментировал свою идею «Севастопольской газете» В.Дорошко.

По его мнению, если таким образом решить вопрос с переходом, светофор на пл.Восставших потеряет надобность. Одновременно решится вопрос пробок, которые, по его утверждению, являются следствием работы светофора. Отказ же от светофорного регулирования разгрузит транспортные потоки, освободив проезд по площади. При таком решении пешеходам предлагается переходить площадь не по существующему ныне переходу от Первой горбольнице, а по надземному, который будет расположен примерно в 50 метрах ниже.

— Центральный вход на рынок «Чайка» можно сделать и с другой стороны, — продолжил мысль В.Дорошко.

Это предложение он озвучил 6 декабря на заседании архитектурно-художественного совета, предложив обсудить идею в Союзе архитекторов Севастополя. По мнению В.Дорошко, оно может заинтересовать ведомство, которое наконец-то займется реконструкцией стены. Но тогда в проекте придется предусмотреть все технические особенности установки навесной конструкции, в частности переходных ферм.

— Особой сложности там нет, — уверен В.Дорошко.

Он сообщил, что излагал свою идею бывшему главе горхоза, но поскольку с тех пор восстановление стены передали гортрансу, готов поделиться своими мыслями и с транспортниками.

Заметим, что в середине ноября директор департамента транспорта Станислав Таматаев, выступая перед журналистами, пообещал, что проектирование реконструкции подпорной стены, продолжающееся больше года, завершится до начала 2025 года. Правда, на вопрос, какие именно работы будут выполняться, отвечать не стал. Зато сказал, что теперь за скандальный объект возьмется тот самый подрядчик ВАД, что строил трассу «Таврида».