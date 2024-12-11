Матроса Нечаева спрятали в специальный короб

Чтобы не повредить памятник на западном берегу Балаклавской бухты, строители закрыли его специальным коробом.

Об этом сообщил в социальных сетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев, докладывая горожанам о результатах двухлетней работы по строительству яхтенной марины в Балаклавской бухте.

«Строители завершили берегоукрепительные работы в районе сквера у памятника матросу Нечаеву. Сам монумент закрыли специальным коробом, чтобы защитить от внешнего воздействия», — написал глава города.

По его словам, работы на Таврической набережной закончат во втором квартале 2025 года, после этого строители перейдут на противоположный берег и приступят к модернизации набережной Назукина.

Напомним, что памятник матросу Нечаеву удалось спасти от разрушения благодаря активистам общественной организации «Соотечественники Севастополя», почетным председателем которой является Герой России, космонавт Антон Шкаплеров. Работы по восстановлению скульптуры удалось провести в начале прошлого года.

Реконструкцию Таврической набережной, которая является частью масштабного проекта по созданию в Балаклаве яхтенной марины, начали в 2022 году. Работы ведет ПАО «Мостотрест». Многочисленные памятники и объекты культурного наследия древней Балаклавы, расположенные в границах стройки, городские власти обещали сохранить, а при необходимости — отреставрировать.