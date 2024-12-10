В схему размещения НТО включили еще 13 мест

Как сообщила на заседании правительства директор департамента сельского хозяйства Наталия Скорюкова, проект документа подготовлен по итогам заседания комиссии по разработке схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города.

– Новая схема предусматривает включение 13 мест, из них девять уже переданы в аренду на городской земле. Кроме того, исключаются три места по причине выявленных несоответствий установленным требованиям, – сообщила Н.Скорюкова.