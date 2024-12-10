В Институте истории и археологии Византии и Причерноморья будет пять отделов

В Севастопольском государственном университете утвердили структуру нового «Научно-исследовательского Института истории и археологии Византии и Причерноморья», который с 1 января 2025 года станет его частью. Об этом сообщил в пресс-службе СевГУ.

В состав нового научного заведения войдут пять отделов: Истории Византии и Причерноморья, Истории византийской Церкви и восточного христианства, Археологии, Цифровых методов и исторической картографии, Естественно-научных методов в археологии.

Известно, что Институт станет логическим продолжением работы по мегагранту под руководством академика РАН Сергея Карпова.

Проект, стартовавший в июле 2022 года, направлен на комплексное изучение истории Причерноморья и Средиземноморья. Считается, что тема Византии и Причерноморья представляет огромный интерес для мирового научного сообщества.

По словам ректора СевГУ Владимира Нечаева, институт займется не только исследованиями в области истории и археологии, но также междисциплинарными и цивилизационными исследованиями.