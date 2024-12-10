Типовые киоски установят по всему городу до 1 июня 2026 года

Нестационарные торговые объекты (НТО) трех видов появятся через полтора года на улицах Севастополя, постановили 9 декабря на заседании правительства города.

Еще раньше типовой внешний вид НТО, в зависимости от места их размещения — исторический, балаклавский и современный — согласовали члены архитектурно-художественного совета.

По словам и.о.директора департамента архитектуры Юлии Шемонаевой, типовые архитектурные решения внешнего вида НТО, допустимые к размещению на территории Севастополя, разработаны для улучшения архитектурно-художественного облика города и формирования комфортной городской среды.

— Внешний облик разработан для каждого из видов НТО: торговый павильон, киоск, торговая палатка, бахчевой развал, торговая тележка, презентационная стойка, торговая галерея, торговый лоток, елочный базар, торговый развал. Типовыми решениями установлены требования к внешнему виду и цвету всех элементов — основных и навесных, допустимых к применению в конструкциях НТО, — рассказала Ю.Шемонаева.

Для удобства возведения НТО предусмотрены две системы возможного монтажа конструкций: в первой — модульной системе — модулем является метровый шаг несущей конструкции, во второй — модулем является типовой размер стенового элемента.

— Данная система может быть применена в случаях, когда габариты фактического места и условия размещения НТО не могут быть применены в соответствие с первой модульной системой, — пояснила Ю.Шемонаева.

Она также упомянула, что принимаемым постановлением предусмотрен переходный период в полтора года (до 1 июня 2026 года) для приведения всех НТО в соответствие с этими типовыми архитектурными решениями.