Принятие дизайн-кода Севастополя перенесли на 2025 год

Практически готовое постановление о дизайн-коде Севастополя примут в начале 2025 года. Такое обещание прозвучало 9 декабря на заседании правительства Севастополя.

Губернатор Михаил Развожаев предложил принять его вместе с правилами благоустройства, что позволит сразу реализовывать принятые документы.

– Чтобы у нас не было лага между принятием документа и эффективностью его реализации. Потому что ничего, кроме критики, мы вряд ли после этого получим, – пояснил свое решение глава города.

Он напомнил, что дизайн-код в октябре 2023 года был принят на заседании архитектурно-художественного совета, но потом его довольно долго переводили на юридический язык.

По мнению М.Развожаева, только после принятия соответствующего документа в городе начнется наведение порядка с «визуальным бардаком» в центральной части города и в других районах.

– Понятно, что мы договаривались о переходном периоде, но на сегодняшний момент это может эффективно работать только в случае актуализированных правил благоустройства, с соответствующими штрафными санкциями, которые будут побуждать людей заниматься приведением в порядок визуальной части своих объектов и надлежащей работой административной инспекции, которая разрознена по разным органам. Мы еще не завершили дискуссию принять ли это все в единый орган, как в Москве и Санкт-Петербурге, или сделать подведомственные направления. Но эту дискуссию надо до конца декабря завершить, – прокомментировал свое мнение М.Развожаев.

Он также призвал подчиненных юридически дошлифовать документ.