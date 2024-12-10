Предельная плата за техобслуживание транспортных средств вырастет

С 1 января 2025 года в Севастополе вырастет предельная плата за проведение техобслуживания транспортных средств. Соответствующее постановление принято 9 декабря на заседании правительства города.

Как сообщила начальник городского управления по тарифам Елена Клементьева, предельный размер платы за проведение технического осмотра устанавливается ежегодно, в соответствии с методикой расчетов, утвержденной приказом ФАС России методом индексации. Процент индексации на 2025 год составляет 7,42%. Таким образом, рост платы в зависимости от категории транспортного средства составит от 27 до 211 рублей, в зависимости от того, кому эти услуги предоставляют.

Постановлением предусматривается 34 категории транспортных средств. Так для легковых автомобилей (транспортных средств, используемых для перевозки не более восьми пассажиров) техосмотр обойдется не дороже 1097,65 рублей (в 2024 году — 1021,83 рублей), для мототранспортных средств — 385,92 рублей (сейчас 359,26 рублей), наземного электротранспорта — 1214,27 рублей (сейчас 1130,39 рублей).