Поручено поставить на баланс города бесхозные лестницу и подпорную стену

Лестницу на пляж в Андреевке и подпорную стенку на улице Володарского поставят на баланс города. Такое решение принято 9 декабря на заседании городского правительства.

Принадлежность лестницы-спуска на набережной в Андреевке так и не смогли определить, потому после продолжительных поисков хозяина губернатор Михаил Развожаев распорядился взять лестницу на баланс города.

Аналогичным образом поручено решить судьбу и подпорной стены на Володарского,9, о чем жители города написали в Центр управления регионом.

– Здесь люди подробно описывают ситуацию. Там идет дискуссия, что эту стену надо решением общего собрания жильцов дома включить в собственность дома, что выглядит совершенно абсурдно. Поэтому надо вместе с департаментом городского хозяйства взять эту стену на баланс города и запланировать ее ремонт в следующем году. В этом году, понятно, уже не успеем, но противоаварийные мероприятия..., – обратился глава города к заместителю директора департамента городского хозяйства Николаю Битосову, поручив ему взять подпорную стену на баланс и запланировать ее ремонт, с проведением противоаварийных мероприятий.