Осужден за мошенничество с запчастями для ремонта военных кораблей

Суд в Севастополе приговорил к трем годам лишения свободы директора компании «Тартус», который по подложным документам поставил на судоремонтный завод Черноморского флота запасные части для ремонта кораблей.

«В ходе следствия установлено, что Журба В.А. под видом запасных частей польского производства организовал поставку китайских аналогов с поддельными свидетельствами, накладными и другими документами, которые послужили основанием для приемки запасных частей 13 судоремонтным заводом ЧФ. Полученные в ходе мошеннических действий денежные средства в размере 15 млн. рублей присвоены и использованы им по личному усмотрению», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Запчасти предназначались для кораблей ЧФ. Факт мошенничества выявило управление ФСБ России по Черноморскому флоту.

Изначально Ленинский районный суд Севастополя приговорил директора ООО «Тартус» В.Журбу к лишению свободы на четыре года в колонии общего режима. Севастопольским городским судом приговор смягчен — назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в колонии общего режима.