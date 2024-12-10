«Океан» откроют спектаклем «Золотой ключик»

Здание бывшего кинотеатра «Океан» наконец-то откроют! Юных севастопольцев приглашают уже в субботу 14 декабря в 11.00 и в 14.00 на спектакль-сказку «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

Обновленное и полностью отремонтированное здание станет второй сценической площадкой Севастопольского театра юного зрителя.

Как рассказал «Севастопольской газете» заместитель начальника управления культурной политики и развития искусства департамента культуры Евгений Бойцов, это даст возможность СевТЮЗу «вдохнуть полной грудью» и показывать действующий театральный репертуар одновременно на двух сценах: в основном здании театра на проспекте Гагарина,16 и в «Океане».

Кроме того, «Океан» будет задействован для различных культурно-массовых мероприятий.

Площадь нового культурного учреждения – почти 750 квадратных метров, в зрительном зале смогут одновременно смотреть спектакль 220 зрителей.

Закулисное пространство включает технические и подсобные помещения, необходимые для подготовки театральных представлений, а артисты наконец-то обретут уютные гримерки.

Для зрителей устроено комфортное фойе, также имеется гардероб, зона ожидания, санузлы и, что весьма немаловажно для малышей, небольшой буфет.

– Сейчас заканчивается благоустройство территории перед театром, а в следующем году благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» планируем благоустроить сквер за зданием, – сообщил Е.Бойцов.

Как уже было сказано, свое театральное плавание в «Океане» ТЮЗ начнет спектаклем «Золотой ключик или Приключения Буратино», а дальше уверенно выйдет на просторы новогодних представлений.