На «Кубке Тавриды» команда пауэрлифтеров из Севастополя завоевала «золото»

Чемпионат проходил в Евпатории и был приурочен к Международному дню инвалида.

За «Кубок Тавриды» состязались более 50 спортсменов из Севастополя, Евпатории, Феодосии, Сак, Джанкоя, Симферополя, Керчи и других крымских городов. Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) соревновались по пауэрлифтингу и настольному теннису.

— В напряженной борьбе севастопольская команда заняла первое место в дисциплине пауэрлифтинг: два первых места принесли команде Александр Наумов и Андрей Евсеев, второе место завоевал Алексей Никишенко, — сообщил тренер севастопольской команды по пауэрлифтингу Александр Попов.

По его словам, спортсмены, которые впервые участвовали в межрегиональных соревнованиях, также показали высокие результаты.

Не подвели и теннисисты, добавив в копилку севастопольской команды первое и второе места в этой дисциплине.