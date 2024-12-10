Будут помнить всех

В День Героев Отечества, 9 декабря в ретрокинотеатре «Украина» состоялось открытие выставки «Книга памяти СВО. Севастополь». В мультимедийной экспозиции собраны героические истории 213 севастопольцев и моряков-черноморцев.

— Сегодня у нас презентация большого проекта. В настоящее время имена всех, кто родился в Севастополе, кто призывался севастопольским военкоматом и уходил отсюда в зону проведения специальной военной операции для участия в боевых действиях и погиб или пропал без вести, занесены в картотеку севастопольской «Книги Памяти», — рассказала заместитель директора по научной работе Музея обороны Севастополя Анна Селиванова.

На данный момент сотрудники музея собрали данные о 250 героях, а на выставке пока представлены 213. «Мы постарались дать в материалах всех практически одинаково», — подчеркнула А.Селиванова. Наполнение мультимедийной экспозиции будет регулярно обновляться и при необходимости корректироваться. Вся информация о погибших на СВО севастопольских бойцах со временем будет опубликована в печатной книге.

— Мы благодарим тех, кто собрал эту информацию, кто организовал «Книгу Памяти СВО». Я сегодня тоже к ней прикоснулась. Я увидела историю о своем погибшем сыне. Здесь сегодня много вдов, матерей, сестер, которые потеряли самое родное в своей жизни — своих мужчин. Эта книга даст людям возможность помнить о каждом поименно. Важно, чтобы молодое поколение приходило, смотрело, чтило и помнило наших героев. А я хочу, чтобы она больше не увеличивалась фотографиями и трагическими историями, — отметила мать погибшего Дмитрия Котова — матроса-радиометриста с БДК «Новочеркасск».

Заместитель командира роты по военно-политической работе 810-й бригады морской пехоты, депутат Законодательного собрания Севастополя Михаил Сухенко уверен, что память о защитниках должна жить в каждом из нас. По его словам, в социальных сетях жители города неоднократно поднимают вопрос о размещении портретов севастопольцев-участников СВО на городских баннерах и билбордах.

— На самом деле этот вопрос действительно поднимался, и мы сейчас работаем над этим. К сожалению, не могу раскрывать всех моментов, но проекты уже готовы, — поделился М.Сухенко.

«Книга Памяти СВО» — продолжение большой работы, которую проводит Музей обороны на протяжении 40 лет. С конца 80-х годов прошлого столетия издано девять томов «Книги Памяти города-героя Севастополя», в которых занесены имена 111 тысяч участников Великой Отечественной войны, погибших, пропавших без вести и умерших от ран в 1941–1942 и 1944 годах в боях за Севастополь, а также имена военнослужащих, погибших здесь при исполнении воинского долга в мирное время.