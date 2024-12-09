Заболеваемость ОРВи в городе не эпидемическая

Заболеваемость в Севастополе ОРВИ характерна для данного периода года и носит неэпидемический характер. Об этом 9 декабря на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил глава Севастопольского территориального управления Роспотребнадзора Денис Смирнов.

– Есть тенденция к росту заболеваемости, которая на сегодняшний день обусловлена преимущественно циркуляцией вирусов гриппозной этиологии. Также регистрируются случаи заболеваемости среди детей внебольничной пневмонией в организованных коллективах, – сказал Д,Смирнов.

Относительно противоэпидемических мероприятий, по его словам, более эффективными мерами для профилактики ОРВИ является разобщение детей в организованных коллективах с целью. недопущения формирования очага ОРВИ и внебольничных пневмоний.

Он также сообщил, что в связи с регистрацией очаговой заболеваемости пневмониями в ряде образовательных учреждений по состоянию на 9 декабря были отправлены на дистанционное обучение отдельные классы школ и группы детских садов, а три школы – №26, 6 и 48 – переведены на дистанционное обучение.

– В настоящее время совместно с департаментами образования и здравоохранения ведется ежедневный мониторинг заболеваемости в каждом образовательном учреждении города, при достижении определенного порога принимается совместное решение по работе по классам или по группам, – отметил Д.Смирнов.

– С сегодняшнего дня у нас вся старшая школа работает по классовой системе для того, чтобы сократить возможность общения. Старшеклассники занимаются в своих классах по кабинетной системе, – дополнил сказанное замгубернатора Игорь Михеев.