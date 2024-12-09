В Севастополе возрождают СПИ

Высшая технологическая школа с историческим названием «Севастопольский приборостроительный институт» будет создана в Севастопольском государственном университете.

Как сообщила пресс-служба университета, «это следующий шаг в развитии наших сильных инженерных школ — Политехнического института, Института радиоэлектроники и интеллектуальных технических систем и Института информационных технологий».

Высшая технологическая школа «СПИ» объединит инженерные компетенции университета и станет экспертной площадкой для реализации региональной стратегии научно-технологического развития. Будет сделан упор на фундаментальную подготовку инженеров-исследователей и разработчиков. Институт сфокусируется на проектах национального технологического лидерства — беспилотных системах, IT, морских технологиях и др.

«СПИ — наш фундамент! — считают в СевГУ и обещают опираться на богатый опыт и традиции Севастопольского приборостроительного института.

Справка

В декабре 1963 года на базе севастопольских филиалов Николаевского кораблестроительного института и Одесского политехнического института был создан Севастопольский приборостроительный институт (СПИ) из восьми факультетов: технологии приборостроения и точной механики, радиоэлектроники, механического, строительного, вечернего, общетехнического, Симферопольского и Керченского филиалов.

В 1994 году институт получил статус государственного университета и был переименован в Севастопольский государственный технический университет (СевГТУ), в 2001 году — в Севастопольский национальный технический университет (СевНТУ). С октября 2014 года — это Севастопольский государственный университет (СевГУ).